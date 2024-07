Argentinien-Ausgleich nach zwei Stunden annulliert So verrückt war der Auftakt des olympischen Fußballturniers

Cristian Medina hatte geglaubt, Argentinien mit seinem vermeintlichen Kopfballtreffer in der 16. Minute der Nachspielzeit einen Punkt in Saint-Etienne gerettet zu haben. Alle gingen davon aus, dass Schiedsrichter Glenn Nyberg (Schweden) danach das Spiel beendete, die Mannschaften gingen in die Kabinen, zahlreiche Zuschauer unter den 35.000 Fans stürmten auf den Platz.