Meiste Goldmedaillen : Die erfolgreichsten Sportler bei Olympischen Sommerspielen

Köln Olympisches Gold zu gewinne, ist der Traum vieler Athleten. Wer das gleich mehrfach schafft, geht endgültig in die Olympische Geschichte ein. Unangefochtener König der Olympioniken ist ein Schwimmer.

Der inzwischen zurückgetretene Sprint-Superstar Usain Bolt hat bei den Olympischen Spielen in Rio mit der 4x100-m-Staffel der Jamaikaner seinen neunten Olympiasieg gefeiert, nachträglich wurde jedoch ein älterer Triumph wieder aberkannt. Weil sein damaliger Staffelkollege Nesta Carter nachträglich des Dopings überführt worden war, wurde den Jamaikanern der Erfolg 2008 in Peking gestrichen. Bolt fiel mit achtmal Gold damit auf den zehnten Platz in der Liste der erfolgreichsten Sommer-Olympioniken zurück.