Tokio 2020 : Der Medaillenspiegel der Olympischen Spiele

Ende Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Foto: dpa/Koji Sasahara

Düsseldorf Die Olympischen Spiele in Tokio finden wegen der Pandemie ein Jahr später statt – 2021 statt 2020. Hier finden Sie den Medaillenspiegel für die Olympia-Ausgabe in Japans Hauptstadt.

33 Sportarten und 339 Wettkämpfe gibt es bei den Olympischen Spielen in Tokio – also geht es 339 mal um Gold. Welches Land hat hier die Nase vorn, wie viele Medaillen werden die deutschen Athleten holen? Darum geht es ab Ende Juli. Die Spiele beginnen am 23. Juli und gehen bis zum 8. August.