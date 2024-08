Bei der Olympia-Abschlussfeier Darum mussten Sicherheitskräfte während der Show auf die Bühne

Es war nur ein kleines Störelement in einer sonst so aufregenden und bunten Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Während der Feier sangen Publikum und Sportler und Sportlerinnen gemeinsam zu französischen Klassikern und internationalen Hits. Es gab Auftritte von Weltstars wie den Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg und Tom Cruise. So wurden die Spiele in Paris verabschiedet, um auf die Hollywood-Spiele 2028 in Los Angeles einzustimmen.