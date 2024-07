Olympia-Chaos Die „Schande“ von Saint-Etienne setzt Fifa unter Druck

Der offizielle Olympia-Startschuss war nicht einmal gefallen, da versank das Turnier des mächtigsten Weltverbandes bereits im Chaos. Die „Schande“ von Saint-Etienne sorgte schon vor der Eröffnungsfeier am Freitag weltweit für Aufsehen, setzte die Fußball-Bosse bei der Fifa sowie die Organisatoren der Sommerspiele mächtig unter Druck - und löste eine Welle der Empörung im Heimatland des Weltmeisters aus. Das Wort „Papelon“ war in der argentinischen Presse immer wieder zu lesen, eine Blamage also. Es droht ein Nachspiel.