Offizieller Schritt NRW bewirbt sich beim DOSB als Kandidat für eine Olympia-Bewerbung

Während es in der Vergangenheit zunächst keinen Austausch zwischen der Initiative und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gab, und die Sommerspiele 2032 an Australien vergeben wurden, bevor Deutschland überhaupt über eine Bewerbung entschieden hatte, will man nun in einem Auswahlverfahren prüfen, mit welcher Region oder Stadt sich Deutschland um Olympische und Paralympische Spiele bewerben könnte. Auch der Rückhalt für eine Bewerbung in der Gesellschaft wird geprüft.