Olympia 2032 : Queensland wohl Favorit für Sommerspiele - Dämpfer für Rhein-Ruhr

Köln Die Bemühungen der Initiative Rhein-Ruhr um eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2032 könnten einen herben Dämpfer erhalten. Als Favorit gilt beim IOC offenbar Queensland mit der Hauptstadt Brisbane.

Armin Laschet verbreitete noch am Dienstag Optimismus für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr, am Freitag ist eine PK mit dem NRW-Ministerpräsidenten und Chefplaner Michael Mronz angesetzt - doch alle Bemühungen sind womöglich vergebens. Der australische Bundesstaat Queensland steht mit seiner Hauptstadt Brisbane beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Gunst offenbar ganz weit oben. Und damit würden die Chancen einer potenziellen Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative praktisch auf null sinken.