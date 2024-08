Sportarten, Termine, Orte Das müssen Sie über Olympia 2028 in Los Angeles wissen

In Paris 2024 fanden die Wettbewerbe unter anderem am Eiffelturm statt. Und in Los Angeles 2028? „Wir haben keinen Eiffelturm. Wir haben ein Hollywood-Schild“, sagte dazu Casey Wasserman, Präsident des Organisationskomitees in Los Angeles. Er versprach authentische Spiele, vor denen unter anderem auch Lösungen für das große Problem der Obdachlosigkeit in der Stadt gefunden werden sollen. Zudem werde der Nachwuchssport mit Millionen-Summen gefördert.