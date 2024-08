Werbung statt Finaleinzug Das war mal gar nichts, ZDF!

Doch was sich das ZDF am Montagabend leistete im linearen TV, also dem althergebrachten Signal, das ganz ohne Internet Millionen Menschen an ihren Fernsehern erreicht, machte viele Menschen sprachlos: 24 Sekunden vor Ende des spannenden Halbfinals der 3x3-Basketballerinnen, wohlgemerkt mit deutscher Beteiligung, verließen die Mainzer die Übertragung und wechselten in die Werbung vor der heute-Sendung. 24 Sekunden vor dem Ende! Wer will das verstehen? Was soll so etwas? Konnte die heute-Sendung nicht auch um 19.01 Uhr anfangen? Und kann der gebührenfinanzierte Sender im Zweifelsfall nicht auf zwei Werbespots verzichten?