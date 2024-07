Olympia in Paris Wie geschlechtergerecht sind die Olympischen Spiele 2024 wirklich?

Und dann gab es noch Sexismus-Skandale am Rande von Paris 2024 – und das über verschiedene Länder hinweg. So lösten in den USA (zu) knappe Leichtathletik-Outfits von Nike für die Damen viel Kritik aus, in China die für die Eröffnungszeremonie vorgesehenen Röcke. Beim Gastgeber wiederum dürfen die Athletinnen nicht mit Kopftuch teilnehmen, was mit dem gesetzlich verankerten Laizismus, also der strikten Trennung von Staat und Religion, begründet, aber von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Hier geht es nicht nur um antimuslimischen Rassismus, sondern auch wieder um Frauen, nämlich darum, was eine Frau zu tragen hat und welche Frauen ausgeschlossen werden.