Trotz Krankheit Weltbühne für Céline Dion – Star singt bei Olympia-Eröffnung

Erstmals seit Bekanntwerden ihrer Diagnose sprach sie im Juni in einem Fernsehinterview über ihr Leben mit der seltenen Autoimmunerkrankung. Es fühle sich so an, als wenn dich jemand erwürgt, beschrieb sie die schweren Krämpfe in ihrer Kehle. Die Krankheit könne überall im Körper zu Muskelkrämpfen führen, sodass etwa ihre Hände oder Füße erstarren würden. Mit Physiotherapie, Gesangstraining und Medikamenten kämpfe sie gegen die Krankheit an.