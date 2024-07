„Manchmal keine Antwort“ Wellbrock will sich nach Auf und Ab zurückmelden

Sechs WM-Titel und zehn WM-Medaillen insgesamt hat der Langstreckler neben Olympiagold gewonnen: Damit ist er der erfolgreichste deutsche Schwimmer seit Michael Groß in den Achtzigern. Doch den grandiosen Siegen folgten große Enttäuschungen - vor allem in den letzten zwölf Monaten. Das krachende Vorrundenaus im Becken bei der WM vor einem Jahr in Japan nach dem Doppeltriumph im Freiwasser, die deutlichen WM-Niederlagen im kalten Meer im Februar in Katar.