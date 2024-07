Der letzte Auftritt einer Ikone Was sich Timo Boll für Olympia vorgenommen hat

Entscheidend trug sein Erfolg beim WTT Contender in Doha, einem mit 400 Weltranglistenpunkten dotierten Weltranglistenturnier, bei. Nacheinander bezwang Boll Jang Woojin (Weltrangliste 13), Lee Sang Su (WR 33), Lin Yun.Ju (WR 8) und Tomokazu Harimoto (WR 9). Der Borusse wurde vor Doha auf Weltranglistenplatz 183 geführt. Weitere starke Turnierleistungen, wie das Erreichen der Runde der letzten acht beim Singapur Smash spülte den 20-maligen Europameister wieder in höhere Weltraglistengefilde. Wenn es am 1. August für ihn Richtung Paris geht, wird er als Nummer 24 in die französische Hauptstadt reisen. Für ihn, der viermal die Top-Position des globalen Rankings erobert hat, immer noch nicht leistungskonform.