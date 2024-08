Malaika Mihambo und Co. Warum so viele Athleten bei Olympia krank oder verletzt mitmachen

Am selben Tag trat US-Sprinter Noah Lyles mit Corona an. Auch er gewann eine Medaille (Bronze), auch er saß danach im Rollstuhl. Seine Teilnahme zwei Tage nach einem positiven Corona-Test ist nicht unumstritten: „Für uns wäre das nicht möglich gewesen, weil für uns die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler an erster Stelle steht und wir nicht in Kauf nehmen wollen, dass durch diese Infektionen andere in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt etwa Jörg Bügner vom Deutschen Leichtathletik-Verband dazu.