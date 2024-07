Start in einer Woche Darum gibt es in Paris wenig Vorfreude auf Olympia

Dabei gibt sich Hidalgo alle Mühe, Olympia für ihre Landsleute attraktiv zu machen. Am Mittwoch machte die 65-Jährige ihr Versprechen wahr, noch vor Beginn der Olympischen Spiele in der Seine zu baden. Die Sozialistin kraulte einige Meter in dem Fluss, der lange wegen seiner schlechten Wasserqualität verrufen war. Noch im Frühjahr hatte die Umweltorganisation Surfrider davor gewarnt, Wettkämpfe in dem mit Fäkalien belasteten, braunen Wasser auszutragen. Inzwischen steht dem olympischen Freiwasserschwimmen und dem Triathlon in der Seine nichts mehr im Wege.