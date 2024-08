Foto-Aktion bei der Siegerehrung Warum die Athleten bei Olympia 2024 so viele Selfies machen

Athleten aus unterschiedlichen Ländern nehmen bei Olympia gemeinsam ein Foto auf – was normalerweise nicht mehr als eine nette Geste ist, gewinnt an Brisanz, wenn die politische Lage zwischen den Ländern angespannt ist. So sorgte in Paris ein Selfie für viel Aufsehen, das die Tischtennisspieler Kim Kum Yong und Ri Jong Sik aus Nordkorea zusammen mit Shin Yubin und Lim Jonghoon aus Südkorea sowie den chinesischen Olympiasiegern Sun Yingsha und Wang Chuqin aufgenommen haben.