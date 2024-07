Zeitplan, Teilnehmer, Regeln Tischtennis bei Olympia 2024 – das müssen Sie wissen

Der große Favorit ist die Volksrepublik China, die fast alle Goldmedaillen im Tischtennis bei Olympia gewonnen hat. Aber auch Deutschland zählte – unter anderem neben Japan – zu den Medaillengewinnern bei den vergangenen Spielen. Im Einzel der Herren war in Tokio 2021 Ma Long (wie schon zuvor in Rio 2016) Sieger, auf Platz zwei folgte Fan Zhendong, ebenfalls aus China. Bronze ging an Dimitrij Ovtcharov aus Deutschland, wie bereits in London 2012.