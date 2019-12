15.760 km bis Paris : Tahiti richtet olympische Surfwettbewerbe 2024 aus

Paris Die olympischen Surfwettbewerbe finden 2024 auf Tahiti statt, 15.760 Kilometer entfernt von Paris. Die französisch-polynesische Insel erhielt am Donnerstag von den Organisatoren den Zuschlag. Neben Tahiti waren noch weitere Orte im Rennen, die alle näher an Paris liegen.

Darunter waren auch Surfspots in Biarritz und der Bretagne. Die Wahl muss noch am 8. Januar durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt werden.

Surfen hat seine olympische Premiere bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio. Die Wettbewerbe finden vom 26. Juli bis 2. August am Tsurigasaki Surfing Beach in Ichinomiya/Präfektur Chiba statt.