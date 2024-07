Zeitplan, Teilnehmer, Regeln Surfen bei Olympia 2024 – das müssen Sie wissen

Die Surf-Wettbewerbe werden laut der offiziellen Seite von Olympia an vier Tagen innerhalb eines zehntägigen Zeitfensters vom 27. Juli bis 8. August stattfinden. Sowohl der Damen- als auch der Herren-Wettbewerb sollen am 27. Juli mit der ersten Runde starten. Die zweite Runde ist für den 28. Juli angekündigt, die dritte für den 29. Juli. Am 30. Juli stehen voraussichtlich das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz drei sowie das große Finale sowohl für die Männer als auch für die Frauen an, wobei die Wettkämpfe nach deutscher Uhrzeit bis in den 31. Juli hinein andauern werden. Der Zeitplan kann sich allerdings wetterbedingt ohne Vorankündigung ändern, heißt es weiter.