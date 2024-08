Olympische Abschlussfeier in Paris Regisseur Jolly will wieder begeistern

In den Tagen nach der Eröffnungsfeier erhielt der Star-Regisseur Hassbotschaften und Morddrohungen in den sozialen Netzwerken. Präsident Emmanuel Macron zeigte sich „schockiert und traurig“ über die Angriffe. Jolly reagiert sensibel auf solche Attacken, seit er als Jugendlicher wegen seiner ­Homosexualität verhöhnt wurde. Jeden Tag sei er mit einem mulmigen Gefühl in die Schule gegangen, erinnerte er sich in einem Interview. Erst in der sechsten Klasse eröffnete ihm die Theatergruppe eine andere Welt. Das Theater ließ den Sohn eines Druckers und einer Krankenschwester, der in einem kleinen Dorf in der Normandie aufwuchs, seither nicht mehr los.