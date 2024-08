Probleme für olympische Wettbewerbe Warum die Wasserqualität der Seine so schnell wechselt

Um die Menge an Abwasser in der Seine zu verringern, wurde in Paris viel unternommen. Wie die Tagesschau Anfang Juli berichtete, seien 23.000 Wohnungen, „die ihre Abwässer bisher noch ungereinigt in die Seine leiteten“, an die Kanalisation angeschlossen worden. Auch für 260 Hausboote gebe es einen Anschluss. Ein großes Regenrückhaltebecken wurde gebaut, um ein Überlaufen der Kanalisation bei Starkregen zu verhindern. „Kläreinrichtungen werden außerdem modernisiert oder neu errichtet“, schreibt die Tagesschau weiter. Zudem seien weitere Maßnahmen an Angriff genommen worden. Ab 2025 soll dann für alle das Schwimmen in der Seine wieder erlaubt sein. 1,4 Milliarden Euro werden dafür in Paris investiert.