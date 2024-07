Dämonen besiegt, Arena verzaubert Turnkönigin Biles begeistert beim Olympia-Comeback

Nach ihrem Abgang am Stufenbarren war da nur noch pure Freude. Simone Biles winkte ins Publikum, warf ihren Fans Kusshände zu, dann folgte der vergnügte „chest bump“ mit Teamkollegin Jordan Chiles. Von den VIP-Plätzen verfolgten Tom Cruise, Snoop Dogg oder John Legend das Spektakel in der Turnmanege der Bercy Arena in Paris. Es war die ganz große Show - und das, obwohl noch gar keine Medaillen vergeben wurden.