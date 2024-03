Neues Format fürs Finale So funktioniert der Moderne Fünfkampf bei den Olympischen Spielen

Die Attraktivität der Sportart ebenfalls erhöhen soll eine Neuerung, die schon in Paris umgesetzt werden wird. Die Halbfinal- und Finalwettbewerbe werden an einem Ort und direkt nacheinander ausgetragen. Nicht mehr an verschiedenen Tagen und in verschiedenen Spielstätten. In Paris findet der Moderne Fünfkampf vom 8. bis zum 11. August statt. Halbfinale und Finale dann an den Tagen drei bis vier auf dem Gelände von Schloss Versailles. Dabei haben die Athletinnen und Athleten jeweils nur einige Minuten Zeit, um sich zwischen den Wettkämpfen in den Disziplinen zu erholen.