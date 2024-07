Verurteilter Sexualstraftäter bei Olympia Missbrauchsexperte kritisiert Paris-Start von van de Velde

Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris steht vor allem ein Mann im Fokus der Berichterstattung. Der niederländische Beachvolleyballer Steven van de Velde. Der heute 29-Jährige hat 2016 zugegeben, im Alter von 19 eine Zwölfjährige vergewaltigt zu haben. Dafür wurde er zu vier Jahren Haft verurteilt, nach einem Jahr wurde er in den Niederlanden wieder freigelassen. Nun kämpft er in Paris um eine Gold-Medaille beim größtmöglichen Sportevent der Welt.