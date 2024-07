Paris 2024 Plüsch-Rucksack, Kartenspiel, Barett – so kreativ ist das Olympia-Merchandise

Das Team Deutschland hat seinen eigenen Shop mit Merchandise. Hier ist das Sortiment insgesamt eher dezent, angeboten werden Armbänder, Magneten, Schlüsselanhänger und vor allem T-Shirts mit dem „Team D“-Logo. Aber es gibt auch die eine oder andere ausgefallenere Kreation: Dazu zählt etwa ein Wende-Fischerhut, auf der einen Seite mit dem Logo, auf der anderen Seite mit Formen in Deutschlandfarben. Das gleiche Motiv gibt es auch auf einem Sweatshirt sowie auf Shorts. Außergewöhnlich sind außerdem einige Kleidungsstücke mit Formen, die neuerdings im Trend sind. So gibt es für die Damen etwa ein oranges „T-Shirt zum Binden vorn“ und einen blauen „Cross Over Crop Hoodie“.