Sieg gegen US-Open-Finalistin Kerber verblüfft auf Abschiedstour mit Viertelfinaleinzug

Nach enttäuschenden Monaten mit etlichen Niederlagen steht Kerber erstmals in diesem Jahr in einer Runde der besten Acht und ist damit so erfolgreich wie nie als Mutter. Die Ankündigung ihres Rücktritts bedeutete für Kerber zwar die Last, dass jedes Match das letzte sein könnte. Es befreite sie aber auch vom Druck. Unter diesen Umständen zeigte die Kielerin im Linkshänderinnen-Duell mit der 15 Jahre jüngeren Kanadierin eine Leistung, die seit ihrem Comeback zum Saisonbeginn in dieser Konstanz kaum zu sehen war.