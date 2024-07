Olympische Spiele 2024 Alles was Sie über Judo wissen müssen

Auch die Judo-Männer reisten im Mai zur WM nach Abu Dhabi. In der leichtesten Gewichtsklasse konnte Giorgi Sardalaschwili den Titel erkämpfen. Zweiter wurde der Silbermedaillengewinner der Spiele 2021 in Tokio Yang Yung-Wei aus Taiwan. Anwärter auf den Olympiasieg ist außerdem der Japaner Ryuju Nagayama. Ein deutscher Judoka wird in Paris in dieser Klasse nicht an den Start gehen.