Olympia in Paris So viel NRW steckt in den Olympischen Spielen 2024

Wenn am Freitagabend die Olympischen Spiele 2024 in Paris offiziell eröffnet werden, dann werden auch viele Sportlerinnen und Sportler mit einem NRW-Bezug dabei sein: Manche von ihnen trainieren in Nordrhein-Westfalen, einige sind in dem Bundesland geboren und wieder andere gehören einem der drei Olympiastützpunkte des Landes an. Insgesamt 104 der 428 Olympia-Teilnehmer des Team Deutschlands weisen Verbindungen nach NRW auf.