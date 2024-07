Athletinnen in der Sportgeschichte Frauen, das starke Geschlecht bei Olympia

Auch frischgebackene Mütter oder Schwangere müssen sich bei Olympia an den normalen Standards messen lassen. Für Aufsehen sorgte in diesen Tagen die ägyptische Fechterin Nada Hafez in Paris. Sie besiegte die Amerikanerin Elizabeth Tartakovsky, während sie im siebten Monat schwanger ist. Sie sei nicht die einzige Athletin, die schwanger teilgenommen habe, so die Sportlerin später in Interviews. Es gebe viele andere internationale Sportlerinnen, die schwanger so lange aktiv waren.