Paris 2024 Schwimmen, Springen, Wasserball – das gibt es für Olympia zu wissen

Der Schwimmsport ist seit den Olympischen Spielen 1896 in Athen Teil der Olympischen Spiele der Neuzeit. Doch erst in Stockholm 1912 kamen die Frauenwettkämpfe hinzu. Ende Juli starten die Schwimmwettkämpfe in Paris. Bei all der Planung kann es dennoch sein, dass einige der Wettkämpfe verschoben werden müssen. Was dahinter steckt, welche Wettkämpfe es in Paris geben wird und welche Athletinnen und Athleten für Deutschland starten, lesen Sie hier.