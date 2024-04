Spiele in Paris 2024 Olympisches Feuer an Frankreich übergeben

In einer feierlichen Zeremonie haben am Freitag in Athen die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele von Paris das olympische Feuer übernommen. Die Veranstaltung fand im vollständig aus Marmor gebauten Panathinaiko-Stadion statt – dort, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen worden waren. Die Nationalhymnen Frankreichs und Griechenlands sang vor rund 20 000 Zuschauern die berühmte griechische Sängerin Nana Mouskouri, das Event wurde live im Fernsehen übertragen.