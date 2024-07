„Warum habe ich das nicht schon früher gemacht?“ Louisa Lippmann – Olympiatraum auf Sand gebaut

Als Louisa Lippmann im Frühling 2022 bekannt gab, ihre Hallenkarriere vorerst zu beenden und zum Beachvolleyball zu wechseln, waren viele Fans überrascht. Schließlich galt sie als die Beste in Deutschland, war in fünf Jahren hintereinander als „Volleyballerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. „Den Wechsel in den Sand habe ich hauptsächlich gemacht, um das Maximum aus mir herauszuholen, weil das durch die Individualität beim Beachvolleyball mehr gegeben ist“, erklärt die Athletin ihre Entscheidung. Auch mit ein Grund war aber Olympia: Die Chancen schienen im Beachvolleyball größer zu sein – und „alles was ich in meiner sportlichen Karriere bisher gemacht habe, hatte das Ziel Olympia“, sagt Lippmann im Gespräch mit unserer Redaktion.