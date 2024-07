Fotos So sieht das offizielle Merchandise von Paris 2024 aus

Auch an die Kleinsten wurde gedacht: So gibt es für Babys unter anderem einen schicken Maskottchen-Body. „Rüste einen zukünftigen Olympioniken in hervorragendem Stil aus“, heißt es in der offiziellen Beschreibung, „dies ist die ideale Ergänzung zur Garderobe Ihres Kindes und lässt es wie einen zukünftigen Medaillengewinner aussehen und sich auch so anfühlen.“ Ob jeder Träger zu einem Olympiasieger heranwachsen wird, ist zu bezweifeln, aber das Interesse an den Olympischen Spielen könnte so bei der neuen Generation geweckt werden.

Preis: 16 Euro, 22 Euro für Zweier-Pack