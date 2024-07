Paris 2024 Schwimmen bei Olympia – Das müssen Sie wissen

Die Wettkämpfe sollen in der Pariser La Défense Arena stattfinden. Allerdings nicht alle Schwimmdisziplinen. Das Freiwasserschwimmen sowie der Triathlon werden sollen eigentlich in der Seine stattfinden. Damit das gelingen kann, gab es eine Investition von rund 1,4 Milliarden Euro in die Kläranlagen, um die Wasserqualität des Flusses zu verbessern. Doch bei Starkregen läuft immer noch Fäkalwasser aus der Kanalisation in die Seine. Immer wieder ist die Wasserqualität nicht gut genug um in dem Fluss zu schwimmen. Erst Anfang Juni kam die Meldung, dass die Wasserqualität der Seine ausreichend ist, um die Wettkämpfe dort durchzuführen. Da kein alternativer Veranstaltungsort für die Wettkämpfe im freien Gewässer eingeplant ist, müssten dieseverschoben werden, sollte sich die Wasserqualität wieder verschlechtern.