Paris 2024 Das müssen Sie über Fußball bei den Olympischen Spielen wissen

Die einzige Goldmedaille der Männer holte die Deutsche Demokratische Republik 1976 in Montreal. Ansonsten gab es für DDR und BRD noch je zweimal Silber und Bronze. Zuletzt wurde 2016 in Rio Silber gewonnen. Die Frauen haben bei den bisher sieben ausgetragenen Turnieren vier Medaillen gewonnen. Von 2000 bis 2008 dreimal in Folge Bronze, 2016 in Rio dann erstmals Gold.