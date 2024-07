Deutsche Chancen, Zeitplan, Regeln Alle Infos zum Basketball-Turnier bei den Olympischen Spielen

Am Anfang des Turniers steht die Vorrunde. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen qualifizieren sich jeweils die ersten beiden jeder Gruppe für das Viertelfinale. Außerdem ziehen die zwei besten Gruppendritten in die nächste Runde ein. Die ersten Spiele der Herren finden am Samstag, 27. Juli, statt. Für die Frauen beginnen die Spiele einen Tag später am Sonntag, 28. Juli. Das Spiel um Platz drei sowie das Finale der Männer steigen am Samstag, 10. August. Bei den Frauen fallen die Medaillenentscheidungen am Sonntag, 11. August.