Zeitplan, Disziplinen, Favoriten Das müssen Sie über die Leichtathletik-Wettbewerbe bei Olympia wissen

Die Disziplinen der Leichtathletik werden in Gehen, Lauf, Sprung, Wurf/Stoß und Mehrkampf unterteilt. Bei den Olympischen Spielen wird es 48 Entscheidungen in der Leichtathletik geben. Dabei finden jeweils 23 Wettbewerbe für Frauen und Männer, sowie zwei Mixed-Events statt. Die Laufdisziplinen plus das Gehen machen mit insgesamt 30 Entscheidungen den Großteil aller Wettbewerbe der Leichtathletik aus. Besondere Highlights im Laufen sind der 100-Meter-Sprint der Damen, dessen Finale am 3. August um 21.20 Uhr stattfindet, sowie der 100-Meter-Sprint der Herren, dessen Final-Lauf am Folgetag um 21.50 Uhr startet. Neben den Sprints, sind auch die Staffel-Wettbewerbe der Damen und Herren, sowie die der Mixed-Teams ein weiteres Highlight der Laufevents. Die Wurfdisziplinen unterteilen sich in Hammer-, Speer- und Diskuswurf sowie das Kugelstoßen. Neben Drei- und Hochsprung sind die Disziplinen Stabhoch- und Weitsprung die Highlights der Springer. Das Finale der Herren im Stabhochsprung findet am 5. August um 19.05 statt und die Damen treten am 8. August um 20 Uhr zum Weitsprung-Finale an. Zu den Mehrkampfdisziplinen zählen der Siebenkampf der Damen und der Zehnkampf der Herren.