13 Tage vor der großen Eröffnungsfeier war es dann soweit – allerdings war es nicht Macron oder die Bürgermeisterin, sondern Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, die in Neoprenanzug und Badekappe ein öffentlichkeitswirksames Bad in der Seine nahm. Begleitet wurde sie vom französischen Fahnenträger für die Paralympics, dem Para-Triathleten Alexis Hanquinquant. Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte an, in wenigen Tagen nachziehen zu wollen.