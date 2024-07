Bei ARD, ZDF und Eurosport Hier laufen die Olympischen Spiele 2024 im TV und Stream

Olympische Spiele gehören zu den Quoten-Garanten, auch wenn die Spitzenwerte nicht so hoch sind wie bei den großen Fußball-Turnieren. Anders als in Rio 2016 und Tokio 2021 findet Olympia aber wieder in derselben Zeitzone statt. „Wir gehen davon aus, dass die TV-Reichweiten deutlich höher sein werden als zuletzt“, sagte ARD-Teamchef Gerd Gottlob: „Ich glaube, ungefähr so wie in London.“ 2012 gab es einzelne Übertragungen mit mehr als zehn Millionen Zuschauern.