Ausbildung ist gerade zweitrangig „Frechdachs“ Grgic ist Deutschlands Olympia-Hoffnung

Beim mühelosen Testspiel-Sieg gegen Vorrundengegner Japan steuerte der Jungstar am Sonntag drei Tore bei. Vielmehr ist es aber sein reifes Auftreten, das beeindruckt. Als der Shootingstar vor über 5.000 Zuschauern in Stuttgart erstmals das Parkett betrat, scannte er akribisch seine Umgebung. Dann folgten klare Anweisungen an seine deutlich älteren und routinierteren Teamkollegen. Niemand widersprach. Grgic wirkt, als wäre er schon perfekt integriert.