Teilnehmer, Entscheidungen, Favoriten Sportschießen bei Olympia – das müssen Sie wissen

Das Sportschießen zählt zu den traditionsreichsten Olympia-Disziplinen, bereits bei den ersten Spielen 1896 in Athen fielen fünf Entscheidungen. Nur zweimal war Schießen nicht Teil des olympischen Programms, 1904 in St. Louis und 1928 in Amsterdam. Frauen treten seit 1984 in getrennten Wettbewerben an, ab 1968 durften sie im Männer-Wettbewerb starten. In Paris herrscht Gleichberechtigung: 170 Männer und 170 Frauen kämpfen um die Medaillen.