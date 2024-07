Auftakt auf und an der Seine Olympia-Eröffnungsfeier setzt Maßstäbe – aber die richtigen?

Insofern begannen die Sommerspiele letztlich mit einem inneren Zwiespalt: Die Idee war toll, die integrativen Überlegungen verdienstvoll, das Vorhaben einer Feier in der Stadt statt im Stadion mutig. Aber die Umsetzung blieb trotz eines fulminanten Farbspektakels am Ende zu lange nur das: fulminant. Zu groß waren die Sprünge, die Schnitte zwischen den Bildern, zu verloren der Zuschauer in der Reizüberflutung.