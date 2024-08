Doping, Spionage, Pappbetten Diese Skandale gab es bereits bei den Olympischen Spielen

Jetzt sorgen zwei weitere Fälle für Aufsehen. Die beiden Schwimmer, diesmal positiv auf das verbotene Steroid Dianabol getestet, werden ebenfalls an den Spielen in Paris teilnehmen. Die CHINADA entlastet die Olympiasiegerin aus Tokio Tang Muhan erneut, sie sei mit einem verunreinigten Hamburger in Kontakt gekommen. Die Konkurrenz zeigt sich betroffen, vor allem, da WADA und IOC weitere Überprüfungen strikt ablehnen. Großbritanniens Olympiasieger Adam Peaty äußert seinen Frust: „Ich will immer fair gewinnen, einige machen das offensichtlich nicht. Das ärgert mich extrem, aber mehr will ich lieber nicht sagen.“