Zum sechsten Mal dabei Dieser Düsseldorfer Arzt ist bei den Olympischen Spielen im Einsatz

Nach Boll, der in Paris seine siebten Spiele erlebt, ist Kass mit seiner jetzt sechsten Teilnahme der zweit-erfahrenste Olympiateilnehmer Düsseldorfs. Genau wie bei Boll begann des Mediziners Olympia-Geschichte 2000 in Sydney. „Da bin ich als Arzt der Volleyballer dabei gewesen“, verrät Kass, der lediglich die Sommer-Spiele 2008 in Peking auslassen musste. Wenig später ergab sich für den Zwei-Meter-Mann eine neue Olympia-Chance. Seit 2004 ist er Mannschaftsarzt bei Borussia Düsseldorf und wurde vom damaligen Sportdirektor des Deutschen Tischtennis Bundes (DTTB), Dirk Schimmelpfenning, 2012 als leitender Verbandsarzt für die Spiele in London nominiert. „In Rio 2016 und zuletzt in Tokio war ich in der medizinischen Zentrale des Deutschen Olympischen Sporbundes beschäftigt und für die gesamte Olympia-Auswahl zuständig“, so Kass. „Meine Tätigkeitsschwerpunkte lagen aber weiterhin auf Volleyball und Tischtennis.“