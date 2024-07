Sommerspiele 2024 in Paris Diese deutschen Teams und Athleten sind bei Olympia dabei

In den Spielsportarten wird Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris stark vertreten sein. Auch in den Einzelsportarten haben sich viele Athletinnen und Athleten ihr Olympia-Ticket gesichert. Insgesamt hat der Deutsche Olympische Sportbund 474 Sportlerinnen und Sportler für Paris nominiert. Das sind so viele wie seit 1996 in Atlanta nicht mehr. Damals vertraten 465 Athletinnen und Athleten Deutschland bei den Sommerspielen.