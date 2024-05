Sommerspiele 2024 in Paris Diese deutscheln Teams und Athleten sind bei Olympia dabei

Die Turner schöpfen alle fünf von fünf möglichen Plätzen an den Geräten aus. Die Turnerinnen sind nur an drei von fünf Geräten vertreten. Ebenfalls mit der Maximalzahl an Plätzen geht Deutschland bei der rhythmischen Sportgymnastik an den Start - mit sieben Teilnehmerinnen. Am Trampolin gibt es je Geschlecht noch zwei Qualifikationschancen.