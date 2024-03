Sommerspiele in Paris Diese neuen Sportarten und Wettkämpfe gibt es bei Olympia 2024

Skateboard, Sportklettern, Surfen

Diese Sportarten waren in Tokio erstmals olympisch – und werden es auch in Paris sein. Das Ausrichterland kann dem Olympischen Komitee einige Sportarten für die Spiele vorschlagen, die neben den 28 „Kernsportarten“ dabei sind. In Japan waren so zusätzlich Base- und Softball (als eine Sportart) und Karate dabei – und sind es in Paris schon nicht mehr.