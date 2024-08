Aldi, Edeka und Co. Die lustigsten Werbekampagnen rund um Olympia 2024

Viel los im Kommentarbereich ist auch unter einem Beitrag des Discounters Aldi Süd. „Wenn es Olympia beim Einkaufen gäbe, in welcher Disziplin würdest du Gold holen?“, lautet die große Frage. Die vorgestellten Disziplinen: „Ich brauche keinen Wagen“, „Ich schaffe es noch fünf Minuten vor Ladenschluss rein“, „Ich bin als Erstes an der neuen Kasse“ und „Moment, ich hab’s passend“. In den Kommentaren gab es noch andere Ideen, zum Beispiel: „Waren logisch aufs Band legen und dann schneller einpacken, als gescannt wird“ – ein anderer Nutzer antwortete darauf mit dem Tipp: „Immer mal Backwaren und Obst einstreuen als retardierendes Moment“. Nicht nur die Marketing-Teams hatten also in diesem Sommer Spaß.