Sensationen und Enttäuschungen Die größten Überraschungen bei Olympia 2024

So oder so sollte Paris 2024 für die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ein ganz besonderes Ereignis werden: Sie hatte angekündigt, ihre Karriere nach den Olympischen Sommerspielen zu beenden. Dass sie es im Wettbewerb so weit – nämlich bis ins Viertelfinale – schaffen würde, war für so manche Zuschauer aber eine große Überraschung.