Olympia 2024 Das sind die deutschen Hoffnungsträger in der Leichtathletik

Im Worldranking in diesem Jahr mag er mit den 8541 Zählern von seinem vierten Platz bei der EM in Rom vielleicht nicht zu den absoluten Top-Anwärtern auf Edelmetall zählen. Doch Kaul wies nicht nur in Doha, sondern auch bei seinem Goldcoup bei der Heim-EM 2022 in München nach, dass er im absoluten Rampenlicht performen kann.